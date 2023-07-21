Гости МУФ смогут познакомиться с цифровой экосистемой Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Проектное решение

Проект "Цифровой двойник Москвы" представят на полях Московского урбанистического форума в "Лужниках" с 1 по 10 августа. Посетители мероприятия смогут посмотреть 3D-модель Останкинского района города, а также виртуально прокатиться на велосипеде по ВДНХ, сообщает портал мэра и правительства столицы.

"Интерактивный маршрут по ВДНХ разработали специально для Московского урбанистического форума. Гости увидят знаковые места главной выставки страны, осмотрят отреставрированные павильоны и одновременно познакомятся с цифровой экосистемой города", – рассказала заммэра столицы Наталья Сергунина.

Что касается модели Останкинского района, то она будет состоять из нескольких динамических слоев с данными, при переключении которых можно увидеть визуализацию этой части города.

Отмечается, что "Цифровой двойник Москвы" представляет собой трехмерную копию города, созданную из 12 миллионов снимков. Она позволяет решать разные строительные и инфраструктурные задачи, например, оценить, как постройка впишется в архитектурный облик города, или рассчитать транспортную доступность объекта.

Проект неоднократно побеждал в различных конкурсах. Так, в текущем году он был отмечен Гран-при национальной премии "Умный город", а также удостоился премии ComNews Awards.

Ознакомиться с проектом можно будет в павильоне "Цифровые технологии Москвы". Там же пройдут различные мастер-классы и дискуссии, посвященные применению цифровых технологий в мегаполисах.

Ранее сообщалось, что в рамках МУФ на площадке в "Лужниках" представят масштабную культурную программу. Только 1 августа там пройдет больше 100 различных мероприятий, в том числе концерты, мастер-классы и лекции.



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