Столичные пожарные проведут мастер-классы на Московском урбанистическом форуме

Фото: пресс-служба комплекса городского хозяйства города Москвы

Московские спасатели и пожарные в рамках Московского урбанистического форума (МУФ) помогут всем желающим освоить навыки скалолазания, научиться основам оказания первой помощи, спасению утопающих, а также правильным действиям при пожаре. Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.

Серия мастер-классов пройдет с 1 августа по 10 сентября, кроме понедельников, в олимпийском комплексе "Лужники". Так, здесь будет открыт мобильный учебно-консультационный пункт, где специалисты будут обучать гостей приемам оказания первой помощи.

Каждый желающий сможет научиться проводить сердечно-легочную реанимацию пострадавшего, в том числе закрепить полученные навыки на манекене. Спасатели также покажут, как правильно подавать профессиональные средства спасения утопающим.

Кроме того, для любителей спорта и высоты специалисты проведут испытания на скалодроме. Под руководством наставников посетители смогут покорить высоту, используя специальное снаряжение.

В многофункциональном интерактивном учебно-тренировочном комплексе гости также узнают, как необходимо действовать при пожаре в жилом доме или на АЗС.

Ранее сообщалось, что на территории зоны образования и карьеры, которая будет находиться в Гостином дворе в рамках МУФ, москвичам расскажут, какими навыками должен обладать человек будущего.

До этого стало известно, что в олимпийском комплексе "Лужники" покажут экскаватор-шоу в рамках Московского урбанистического форума.

Столица готовится к Московскому урбанистическому форуму