На МУФ в Гостином Дворе расскажут о метанавыках человека будущего

Фото: портал мэра и правительства Москвы

На территории зоны образования и карьеры, которая будет находиться в Гостином дворе в рамках Московского урбанистического форума (МУФ), москвичам расскажут, какими навыками должен обладать человек будущего, как подстраиваться под изменяющиеся тенденции и оставаться востребованным специалистом на рынке труда. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Образовательная зона будет работать с 1 августа по 10 сентября с 09:00 до 22:00. На площадке посетители узнают о семи основных навыках, которыми должен обладать человек будущего, среди них – критическое мышление, эмоциональный интеллект, коммуникативность, адаптивность, креативность, цифровая и функциональная грамотность. Все это позволит людям подстраиваться под постоянно меняющеюся реальность.

Отмечается, что одним из главных объектов зоны станет интерактивное дерево, чьи корни и ствол символизируют знания, которые люди получили в школах и других учебных заведениях, вокруг него будут установлены инсталляции с заданиями, каждое из которых рассказывает об одном из метанавыков.

После выполнения заданий посетителям подробно расскажут о навыках и подчеркнут, на какой из них стоит в первую очередь обратить внимание.

Например, в зоне цифровой грамотности посетители форума смогут побывать в информационном пространстве, где размещен специальный экран. На него будут выводить информацию, которую необходимо проверить на подлинность в течение 1–1,5 минуты, а также найти файлы, в которых были скрыты вирусы.

Ранее сообщалось, что на олимпийском комплексе "Лужники" покажут экскаватор-шоу в рамках МУФ. Машинист многофункционального экскаватора-погрузчика откроет стеклянную бутылку газированной воды, разрежет яблоко ножом, закроет спичечный коробок зубом ковша и покажет другие трюки.

Также на территории МУФ будут представлены 90 единиц различных образцов техники, которая помогает столичным службам заботиться о комфорте жителей города круглосуточно.



Московский урбанистический форум пройдет с 1 августа по 10 сентября