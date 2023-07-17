11:17Город
Экскаватор-шоу пройдет на Московском урбанистическом форуме в "Лужниках"
Фото: портал мэра и правительства Москвы
На олимпийском комплексе "Лужники" покажут экскаватор-шоу в рамках Московского урбанистического форума. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.
Машинист многофункционального экскаватора-погрузчика откроет стеклянную бутылку газированной воды, разольет ее по стаканам и даже разрежет яблоко ножом. Кроме того, он закроет спичечный коробок зубом ковша и с точностью до миллиметра опустит груз на цепи в узкую трубу. При этом на его выступление будет отведено всего 15 минут.
Экскаватор-шоу будет проходить два раза в неделю по пятницам и воскресеньям с 1 августа по 10 сентября.
Кроме экскаватор-шоу, на Московском урбанистическом форуме будут представлены 90 единиц различных образцов техники, которые которая помогают столичным службам круглосуточно заботиться о комфорте жителей города.
Речь идет о машинах для уборки улиц и укладки асфальта, аэролодках, снегоболотоходах, пожарных аварийно-спасательных автомобилях, ретроавтомобилях дорожных служб и других экземплярах.
Отмечается, что среди них 23 единицы пожарно-спасательной техники, 64 машины инженерных, коммунальных предприятий столицы и три машины экологов.
Ранее сообщалось, что гости Московского урбанистического форума смогут испытать на себе возрастные изменения. Отмечается, что симулятор старости перенесет желающих в тело пожилого человека.
Костюм с VR-очками имитирует тугоподвижность суставов, вес костюма понизит силу мышц, ушные капсулы ухудшат разборчивость речи.
В таком состоянии гостям предложат выполнить обычные действия: почистить зубы или найти пульт от телевизора.
В "Лужниках" впервые развернется масштабная программа Московского урбанфорума
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