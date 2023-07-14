Музей городского хозяйства Москвы проведет мастер-классы и квесты в рамках МУФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Музей городского хозяйства столицы проведет 27 мероприятий в рамках Московского урбанистического форума, сообщает портал мэра и правительства Москвы. Запланированы лекции, мастер-классы и экскурсии.

В день открытия форума можно будет послушать несколько лекций. В частности, 1 августа прочтут лекцию о коммунально-инженерной инфраструктуре "Анатомия города", об истории многоквартирных домов "Жизнь в большом городе", а также рассказ об экспозиции музея.

Помимо этого, состоится мастер-класс для детей "Строим мой район". Самые маленькие гости смогут спроектировать на листе бумаги район своей мечты.

На 7 августа запланировано практическое занятие с использованием микроскопа "Путь воды. Из города в реки". 10 августа можно будет принять участие в квесте "Загадки большого города". 16 августа пройдут экскурсии "История развития системы пешеходной навигации" и "Да будет свет!" об истории городского освещения.

10 сентября предлагается поучаствовать в викторине для всей семьи о городском хозяйстве Москвы и в мастер-классе для детей "Ящик инструментов".

Московский урбанистический форум пройдет в 12-й раз. В этом году он состоится с 1 августа по 10 сентября в парке "Зарядье", в олимпийском комплексе "Лужники", в центральном выставочном зале "Манеж" и выставочном центре "Гостиный двор".

Гости мероприятия смогут послушать лекции об искусстве, моде и разнообразных городских проектах, посмотреть кино и выступления артистов, принять участие в танцевальных мастер-классах и спортивных соревнованиях.

Ранее сообщалось, что в рамках Московского урбанистического форума пройдет выставка спецтехники городских служб. Вся техника будет размещена в "Лужниках".

До этого стало известно, что на Московском урбанистическом форуме с 21 по 25 августа состоится неделя экономики. На мероприятиях представители власти, включая региональные, а также предприниматели узнают об инструментах привлечения инвестиций, поиска поставщиков и возможностях для локализации производств.

В "Лужниках" впервые развернется масштабная программа Московского урбанфорума