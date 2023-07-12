Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Неделя экономики пройдет в парке "Зарядье" в рамках Московского урбанистического форума с 21 по 25 августа. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

"Москва входит в число крупнейших городских экономик мира. За последние пять лет валовой региональный продукт столицы увеличился на 16,3%, инвестиции в основной капитал – в 2,4 раза, а объем производства обрабатывающей промышленности – вдвое", – сказал он.

Заммэра подчеркнул, что такие показатели стали возможны благодаря улучшению инвестиционного климата Москвы, а также развитию партнерства государства и частного сектора, и созданию широкого перечня мер по оказанию поддержки бизнесу. Обо всем этом желающие узнают в рамках Недели экономики.

На мероприятиях представители власти, включая региональные, а также предприниматели узнают об инструментах привлечения инвестиций, поиска поставщиков и возможностях для локализации производств. В рамках Недели экономики участники смогут подискутировать, обменяться опытом и познакомиться с потенциальными партнерами.

Помимо этого, представители органов власти, а также разных отраслей бизнеса, крупных вузов и деятели культуры проведут сессии, лекции, семинары, конференции и мастер-классы.

Московский урбанистический форум проводится в 12-й раз. В этом году он охватит парк "Зарядье", олимпийский комплекс "Лужники", Центральный выставочный зал "Манеж" и Гостиный Двор с 1 августа по 10 сентября. Желающие смогут больше узнать об искусстве, моде, различных городских проектах, посмотреть кино, выступления артистов, а также стать участниками танцевальных мастер-классов и спортивных соревнований.

Ранее заммэра Наталья Сергунина рассказала, что в рамках Московского урбанистического форума (МУФ) в "Лужниках" откроются более 30 тематических пространств. Помимо тематических пространств, гостей площадки ждут более 350 музыкальных выступлений, мастер-классов, лекций, кинопоказов и других мероприятий.

Помимо перечисленных, гостей площадки в "Лужниках" ожидают и другие площадки. Для посетителей комплекса создадут необходимую инфраструктуру, отвечающую требования комфортного и познавательного отдыха.

Собянин: Московский урбанистический форум пройдет с 1 августа по 10 сентября