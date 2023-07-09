Москвичам рассказали о четырех главных площадках Урбанфорума-2023

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

С 1 августа по 10 сентября в столице состоится Московский урбанистический форум (МУФ). Мероприятия форума пройдут на четырех городских площадках.

В выставочном зале "Манеж" гости форума смогут познакомиться с крупнейшими транспортными достижениями столицы. Там с 16 августа откроется выставка "Год нового транспортного каркаса". Помимо прочего, у входа в "Манеж" можно будет увидеть новейшие поезда "Иволга 3.0", который будет курсировать по новым веткам Московских центральных диаметров (МЦД), а также легендарный метропоезд "Москва-2020".

Парк "Зарядье" организует для гостей форума занятия по йоге и функциональные тренировки. С 4 августа в парке откроется пространство "Город для каждого", посетив которое москвичи узнают о десяти масштабных столичных проектах.

Посетителей Гостиного двора с 1 августа по 10 сентября ожидает выставка о здравоохранении, образовании и социальной сфере. Там появится гигантская модель человека, на которую выведут проекцию его организма.

Деловая программа в Гостином дворе будет состоять из трех мероприятий: конгресса Urban Health, Всероссийского форума среднего профессионального образования и V Форума социальных инноваций регионов.

Четвертой площадкой МУФ станут "Лужники". С 1 августа по 10 сентября там пройдут концерты уличных музыкантов и выступления цирковых артистов, гастрономический фестиваль, показы мод и другие мероприятия. Там же москвичи смогут научиться кататься на сноуборде или сапсерфе.

Коммуникабельные и доброжелательные москвичи смогут стать волонтерами форума. В качестве добровольцев ранее пригласили жителей, достигших 14-летия. Волонтерам МУФ предстоит заниматься навигацией, аккредитацией и информированием гостей.

