В "Лужниках" впервые развернется масштабная программа Московского урбанфорума

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В рамках Московского урбанистического форума (МУФ) в "Лужниках" откроются более 30 тематических пространств. Об этом сообщила заммэра Москвы Наталья Сергунина.

"В "Лужниках" мы представим элементы тех крупных инфраструктурных проектов, которые уже сейчас меняют облик города, в том числе в рамках программы мэра "Мой район". Приглашаю вас стать участниками этого масштабного события", – цитируют ее на портале мэра и правительства столицы.

Помимо тематических пространств, гостей площадки ждут более 350 музыкальных выступлений, мастер-классов, лекций, кинопоказов и других мероприятий. Сергунина сообщила, что комплекс станет своеобразным "городом в городе".

На площадке столичного комитета по туризму посетителям расскажут о развитии города за последние 12 лет, департамент культуры организует выступления артистов, творческих коллективов, актеров уличных театров и цирка.

Московский департамент информационных технологий погрузит гостей в цифровую экосистему города, столичный департамент спорта откроет экстрим-парк.

Помимо перечисленных, гостей площадки в "Лужниках" ожидают и другие площадки. Для посетителей комплекса создадут необходимую инфраструктуру, отвечающую требования комфортного и познавательного отдыха.

Всего в рамках МУФ будут функционировать четыре площадки. Помимо "Лужников", мероприятия для гостей организуют в "Манеже", парке "Зарядье" и Гостином дворе. Форум пройдет в Москве с 1 августа по 10 сентября.



Собянин: Московский урбанистический форум пройдет с 1 августа по 10 сентября