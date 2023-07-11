Жителям столицы рассказали о программе Московского урбанистического форума

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Гости Московского урбанистического форума, который состоится с 1 августа по 10 сентября, смогут узнать, как преобразилась социальная сфера города. Об этом рассказала заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Посетители мероприятия также узнают, какие изменения Москва сможет осуществить, чтобы сделать эту сферу еще более уютной.

"С 1 августа по 10 сентября он станет презентационной площадкой технологий и инноваций в здравоохранении, образовании, социальной защите и других отраслях социальной сферы. Мы будем ждать в гости всех жителей и гостей нашего города и для этого представим на форуме много разных и увлекательных для каждого посетителя форматов", – поделилась Ракова.

Для посетителей организуют площадки, где они смогут познакомиться с трендами заботы о здоровье, посетить капсулу профессий, офис управления карьерой. Кроме того, гостям предоставят возможность изучить метанавыки человека будущего, уточнила вице-мэр.

На одной из площадок с помощью симулятора старости можно будет испытать ощущения пожилого человека, а также узнать, с какими трудностями сталкиваются представители старшего поколения. Вместе с этим гости выяснят, как помочь сохранить достойное качество жизни и социальную активность. Помимо этого, в Гостином дворе заработает Музей вредных привычек, заключила Ракова.

Мероприятия форума состоятся на четырех городских площадках. Например, на территории выставочного зала "Манеж" посетители смогут познакомиться с крупнейшими транспортными достижениями столицы. Там с 16 августа откроется выставка "Год нового транспортного каркаса". У входа можно будет увидеть новейшие поезда "Иволга 3.0".