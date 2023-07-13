Выставка спецтехники городских служб состоится на Московском урбанистическом форуме

Фото: телеграм-канал "Городское хозяйство Москвы"

Выставка спецтехники городских служб пройдет в рамках Московского урбанистического форума (МУФ) с 1 августа по 10 сентября, вся техника будет размещена в олимпийском комплексе "Лужники". Об этом сообщается в телеграм-канале пресс-службы столичного комплекса городского хозяйства.

"Выставка <...> позволит горожанам узнать больше о работе коммунальных служб и пожарно-спасательного гарнизона столицы, изучить образцы коммунальной и спасательной техники, которая помогает поддерживать чистоту в городе и обеспечивать безопасность", – рассказал заммэра Москвы Петр Бирюков.

Он добавил, что с 1 августа по 10 сентября все посетители МУФ смогут увидеть 90 единиц различной коммунальной и спасательной техники Москвы.

На выставке будут представлены машины для уборки улиц и укладки дорог, аэролодка, снегоболотоходы, пожарные аварийно-спасательные автомобили, ретроавтомобиль дорожных служб и другая спецтехника города, отметил заммэра.

По словам Бирюкова, посетители мероприятия увидят 23 единицы пожарно-спасательной техники, 64 единицы специальной техники инженерных и коммунальных предприятий столичного комплекса городского хозяйства, машины экологов.

Ранее заммэра Москвы Наталья Сергунина заявляла, что в рамках МУФ в "Лужниках" откроются более 30 тематических пространств. Помимо них, гостей площадки ждут более 350 музыкальных выступлений, мастер-классов, лекций, кинопоказов и других мероприятий. Комплекс станет своеобразным "городом в городе", объяснила она.

Например, на площадке столичного комитета по туризму посетителям расскажут о развитии города за последние 12 лет, департамент культуры организует выступления артистов, творческих коллективов, актеров уличных театров и цирка, рассказала Сергунина.



Собянин: Московский урбанистический форум пройдет с 1 августа по 10 сентября