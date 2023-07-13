Международные соревнования по конному спорту пройдут на ВДНХ

Фото: пресс-служба ВДНХ

Международные соревнования по тентпеггингу (вид конного спорта с использованием различного вида спортивного оружия. – Прим. ред.) пройдут в Центре национальных конных традиций на ВДНХ с 21 по 23 июля. Дисциплина известна с давних времен и официально признана Международной федерацией конного спорта. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Отмечается, что в соревнованиях примут участие спортсмены из девяти стран: Казахстана, Ирана, Кувейта, Сирии, Белоруссии, Пакистана, Катара, Индии и России. Вход свободный.

Подобные соревнования в РФ пройдут впервые, гостей ждут в зоне исторических выводных кругов. Там всадники в национальных костюмах на высокой скорости поразят пеги – мишени, установленные на земле.

Добавляется, что 21 июля в 16:00 пройдет жеребьевка команд, тренировка состоится в 16:30. Проездки, во время которых можно будет увидеть всадников из разных стран, начнутся с 17:00.

По информации портала, программа для зрителей откроется с 13:30 22 июля. Сначала здесь пройдет парад спортсменов в национальных костюмах. С 14:00 будет разминка, с 14:30 – первый этап соревнований. Во время него спортсмены будут сражать мишени на земле разными видами оружия, в частности пиками. С 18:00 всадников будут награждать.

Уточняется, что в воскресенье, 23 июля, гости смогут увидеть состязания по владению всадниками саблей. На них спортсмены продемонстрируют меткость и умение ездить на высокой скорости. В 17:30 будут награждать победителей. В финале соревнований, с 18:00 до 19:00, выступят всадники Кремлевской школы верховой езды

"В состав международной судейской коллегии состязаний вошли эксперты из Омана, Йемена, Египта, Ирака, Судана, Иордании, ЮАР и России. Почетный гость соревнований – президент Международной федерации тентпеггинга шейх Мохаммед Исса аль-Файруз", – заключили на сайте.

Ранее сообщалось, что в рамках фестиваля национального гостеприимства "Дружба народов" на ВДНХ в Москве 16 июля состоится праздник "Абрикос". Для гостей фестиваля организуют турнир по футболу "Абрикосовый мяч", соревнования по нардам и шахматам, шоу ростовых кукол и ходулистов.

До этого стало известно, что с 14 по 23 июля в Москве пройдет фестиваль "Дачное Царицыно". Он проводится уже в пятый раз. В этом году гостей праздника ждет музыка, спектакли, литературные вечера, творческие лаборатории и уличная еда со всего мира.

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