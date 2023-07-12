Многонациональный праздник "Абрикос" пройдет на ВДНХ 16 июля

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В рамках фестиваля национального гостеприимства "Дружба народов" на ВДНХ в Москве 16 июля состоится праздник "Абрикос". Об этом сообщает пресс-служба департамента национальной политики и общественных связей города Москвы.

"Без многонационального праздника "Абрикос" уже невозможно представить московское лето. Как и в предыдущие годы, мероприятие состоится на одной из самых красивых площадок Москвы – ВДНХ, крупнейшем экспозиционном, музейном и рекреационном комплексе в мире, где с самого утра будет звучать прекрасная музыка Арама Хачатуряна, Арно Бабаджаняна, армянские и другие национальные мелодии", – говорится в сообщении.

Для гостей фестиваля организуют турнир по футболу "Абрикосовый мяч", соревнования по нардам и шахматам, шоу ростовых кукол и ходулистов. Для посетителей также будет открыта выставка, рассказывающая о разнообразии народов России.

С 12:00 до 19:00 пройдет концертная программа у выставочно-торгового центра Армении. Там же в 15:00 состоится официальная часть мероприятия.

Организаторами праздника выступают Союз армян России, Совет при президенте РФ по международным отношениям и правительство Москвы.

С 14 по 23 июля в Москве пройдет фестиваль "Дачное Царицыно". Он проводится уже в пятый раз. В этом году гостей праздника, помимо отличной музыки, спектаклей и литературных вечеров, будут ждать творческие лаборатории, а также уличная еда со всего мира.



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