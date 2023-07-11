Более 150 тыс человек посетили площадки фестиваля "Российская креативная неделя" в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Площадки фестиваля "Российская креативная неделя. Москва-фест", который проходил в столице с 3 по 9 июля, посетили более 150 тысяч человек. Об этом сообщила заммэра Москвы Наталья Сергунина.

В числе гостей фестиваля были не только москвичи, но и жители 35 регионов России и 19 стран мира. Для желающих познакомиться с развитием творческих индустрий функционировали 60 площадок.

"Самыми посещаемыми пространствами фестиваля стали ВДНХ и Кузнецкий Мост – пять тысяч человек посмотрели тут спектакли и модные показы. Всего же организаторы провели свыше 800 мастер-классов, концертов, киносеансов и лекций", – цитируют Сергунину на портале мэра и правительства Москвы.

В павильонах на ВДНХ, Гоголевском бульваре и Пушкинской площади для гостей фестиваля организовали 45 театральных постановок и концертов. Перед зрителями выступили артисты театров "Школа современной пьесы", "Мастерская Брусникина" и других.

В "Музеоне" и "Сокольниках" посетителям презентовали лучшие российские и иностранные произведения разных лет, а также книжные новинки. В кластере "Ломоносов" с гостями обсудили деловую повестку.

С 17 по 23 июля в столице организуют более 20 мероприятий в рамках Дней Москвы-реки. Гостям расскажут о реке, ее обитателях и необходимости бережного отношения к экологии. Мероприятия, посвященные главной реке города, пройдут в экоцентрах и на природных территориях.



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