Москвичам рассказали, какие продукты можно приобрести на фестивале "Вкусы России"

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Гастрономический фестиваль "Вкусы России" будет открыт для москвичей и гостей столицы до 16 июля. В рамках мероприятия ежедневно работают 26 площадок в разных районах города, на которых можно приобрести фермерскую продукцию, деликатесы и десерты. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

На Тверской площади посетители могут попробовать чай на основе полярных ягод и трав, фермерские сыры из Нижегородской области, мясную продукцию из Орловской области, а также курский мед и ряд продуктов из Астрахани.

На этой же площадке и на Святоозерской улице все желающие могут приобрести мясные деликатесы из свинины, говядины, марала и другой дичи, твердые и полутвердые сыры, произведенные на Алтае.

На Пушкинской набережной в Парке Горького представлен широкий ассортимент вяленых и сушеных ягод, грибов, меда из Липецкой, Амурской и Владимирской областей, Башкирии, Карелии, Бурятии и других регионов России. Медовая продукция в том числе представлена на площадке, находящейся в бульварной зоне 16-го микрорайона Крюково в Зеленограде.

Деликатесы из конины, баранины, медведя, глухаря, дикого гуся и утки, куропатки, косули и страуса москвичи могут попробовать и купить на улице Профсоюзной и Теплый Стан.

Площадка с ароматным чаем с добавлением фруктов, трав, лепестками разных цветов, специями находится на Коптевском бульваре, а на улице Теплый Стан граждане могут купить множество продуктов с добавлением лаванды, например, на полках представлены варенье из каркаде с лавандой, сироп, букеты из лаванды, лавандовые мед, масло, мыло, декоративные свечи и другое.

На Профсоюзной улице, представлены масло и мед из Республики Адыгея, продукция из этого же региона есть в сквере рядом со станцией метро "Некрасовка" и на Тверской площади.

Варенье, томленые ягоды, сироп из сосновых шишек, мармелад, пастилу, зефир, смокву и пряники посетители фестиваля могут купить на Городецкой улице. Там же есть места, где можно попробовать и купить вяленый крыжовник, ревень, сушеную бруснику и айва из Удмуртии.

Большой выбор различных ягод был представлен и на площади Славы в Кузьминках, там же граждане из других регионов РФ выставляют игрушки, выполненные в технике валяния.

Любители имбирных пряников могут посетить торговые павильоны на улицах Перерва и Адмирала Руднева. На Матвеевской улице москвичи найдут таежные соленые грибы, кедровые орехи в сосновом сиропе, варенье из шишек, кедровые леденцы и вяленые таежные ягоды.

Гастрономический фестиваль "Вкусы России" был организован Минсельхозом РФ совместно с правительством Москвы, он является новым этапом программы продвижения брендов из регионов страны, она реализуется по поручению Владимира Путина с 2020 года. На мероприятии представлено более 330 брендов и свыше 270 тонн продуктов из разных регионов РФ.

Ранее Сергей Собянин сообщал, что с 13 по 16 июля на ВДНХ пройдет фестиваль национального гостеприимства "Дружба народов", в течение которого жители города смогут ознакомиться с национальными культурами.

На площади Промышленности будет установлена главная сцена мероприятия, на которой москвичи и гости столицы смогут увидеть концерты, музыку исполнят творческие коллективы из стран СНГ. Помимо концертной программы, в разных павильонах будут демонстрировать театральные постановки, а на улицах города появятся фотовыставки.



Москвичам рассказали о деликатесах на гастрономическом фестивале "Вкусы России"