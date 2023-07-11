Для горожан старшего поколения проведут танцевальный флешмоб

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В пятницу, 14 июля, в столице состоится финал танцевального конкурса творческого фестиваля "Московского долголетия" на тему "Москва – любимый город". В этот же день для горожан старшего поколения проведут большой танцевальный флешмоб. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

"За пять лет существования "Московского долголетия" танцы неизменно пользовались особой популярностью среди москвичей старшего поколения. Это доказывает и тот факт, что за историю проекта москвичи старшего поколения установили четыре танцевальных рекорда, в которых в общей сложности приняли участие больше 5,7 тысячи человек", – рассказал замруководителя департамента труда и социальной защиты населения столицы Владимир Филиппов.

По его словам, в настоящее время танцевальное направление посещают 12,5 тысячи человек. Для участников направления каждый год проводится танцевальный конкурс, на котором они показывают то, чему научились на занятиях. В этом году в конкурсе участвуют лучшие танцоры из каждого округа столицы.

Филиппов уточнил, что все желающие могут поддержать танцоров. Кроме того, можно посмотреть прямую трансляцию на страницах "Московского долголетия" в соцсетях и присоединиться к танцевальному флешмобу на 11 городских площадках.

На mos.ru уточнили, что в конкурсе за победу сразятся победители окружных этапов. Конкурс будет проходить в двух номинациях: коллективы и пары. На сцене выступят 132 человека. Танцоры совместно с педагогами месяц готовили программу выступлений. Причем большая часть участников впервые начали танцевать только в "Московском долголетии".

Прямая трансляция конкурса начнется в 16:30 на страницах проекта в социальной сети "ВКонтакте" и на Rutube.

Самой старшей участницей конкурса будет 93-летняя Ишпуля Жамбулатова. Женщина вместе с коллективом "Танцуйте с нами" представит Западный округ Москвы. Жамбулатова стала участницей "Московского долголетия" пять лет назад и сразу решила заниматься танцами. По словам женщины, это увлечение помогает ей не стареть душой и телом. Кроме того, она примеряет на себя разные образы и проживает разные эмоции. Также Жамбулатова занимается гимнастикой, пишет стихи и прозу.

Оценят творчество участников проекта танцоры международного класса, режиссеры танцевальных программ, хореографы-постановщики. Они будут оценивать технику и качество исполнения, хореографию, презентацию и художественную передачу образа.

Флешмоб начнется в 15:30. Участники исполнят совместный танец под композицию "Лучший город земли".

"Наш танцевальный клуб очень готовится к флешмобу. Сейчас подбираем себе костюмы и репетируем танцевальные движения. И песня замечательная, в прошлом году мы пели ее во всех центрах московского долголетия, а в этом будем под нее танцевать!" – рассказала лидер клуба в центре московского долголетия "Пресненский" Елена Михайлова.

Флешмоб состоится по следующим адресам:

ЦАО: улица Пресненский Вал, дом 14, корпус 5;

САО: проезд Черепановых, дом 22;

СВАО: Дмитровское шоссе, дом 169 б;

ВАО: Реутовская улица, дом 6 а;

ЗелАО: район Матушкино, корпус 205 а;

ТиНАО: улица Дмитрия Кабалевского, дом 16 а;

ЮАО: Ореховый бульвар, дом 4;

ЮВАО: 1-я Вольская улица, дом 9;

ЮЗАО: Одесская улица, дом 9, корпус 1;

ЗАО: улица Артамонова, дом 6, корпус 2;

СЗАО: Пятницкое шоссе, дом 6 а.

Ранее Сергей Собянин рассказал , что в столице на сегодняшний день работают уже 86 центров московского долголетия для горожан старшего поколения. Новый центр московского долголетия в Восточном Дегунине расположен в Керамическом проезде. Вместе с ним 29 мая свою работу начали еще 14 центров.

По словам мэра, за время существования проекта его центры приняли около двух миллионов посетителей и только с начала этого года – уже порядка миллиона.

Собянин рассказал о новых клубах в центрах "Московского долголетия"