Сергей Собянин объявил об открытии 15 новых центров московского долголетия

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В столице на сегодняшний день работают уже 86 центров московского долголетия для горожан старшего поколения. Об этом сообщил Сергей Собянин, открывая новый подобный центр в районе Восточное Дегунино.

"Мы в 2018 году начали развивать систему московского долголетия. Года три тому назад вы нам подали идею создать еще и клубы долголетия – такие центры. Мы, к сожалению, немного затянули в связи с пандемией. <...> Пандемия закончилась – мы активнее стали делать. И в этом году практически во всех районах Москвы такие клубы появятся. Уже 86", – сказал мэр.

По его словам, к концу текущего года число клубов для пожилых москвичей превысит 120, ввести в эксплуатацию планируется еще 36 подобных центров.

Новый центр московского долголетия в Восточном Дегунине расположен в Керамическом проезде. Вместе с ним 29 мая свою работу начали еще 14 центров, расположенных в следующих местах:



улица Академика Анохина (Тропарево-Никулино);

Тимирязевская улица (Тимирязевский);

2-я Владимирская улица (Перово);

район Силино (Зеленоград);

2-я Новоостанкинская улица (Останкинский);

поселение Воскресенское;

3-я Тверская-Ямская улица (Тверской);

1-й Вражский переулок (Хамовники);

Ленинский проспект (Гагаринский);

Батайский проезд (Марьино);

Алтуфьевское шоссе (Лианозово);

улица Миклухо-Маклая (Коньково);

улица Народного Ополчения (Хорошёво-Мнёвники);

Нагатинская набережная (Нагатинский Затон).

Между тем в Парке 850-летия Москвы в Марьино также заработал Центр московского долголетия "Марьино-2", предназначенный для организации занятий на свежем воздухе.

На сегодняшний день в центрах московского долголетия для горожан организовано свыше пяти тысяч клубов по интересам. За время существования проекта его центры приняли около двух миллионов посетителей и только с начала этого года – уже порядка миллиона.

Ранее у горожан старшего поколения появилась возможность подать заявления на участие в "Московском долголетии" через портал mos.ru. При этом предварительно можно пройти специальный тест, который поможет определиться с выбором подходящего кружка.



Собянин: записаться в "Московское долголетие" стало возможно онлайн на моs.ru