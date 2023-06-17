Собянин: записаться в "Московское долголетие" стало возможно онлайн на моs.ru

Фото: портал мэра и правительства Москвы

На портале мэра и правительства Москвы заработал сервис онлайн-подачи заявлений на участие в проекте "Московское долголетие". Он доступен в разделе "Проекты Москвы".

"Документы никуда нести не надо – только указать данные в электронном заявлении. Пока идет их проверка, уже можно заниматься в выбранной группе", – приводятся в сообщении слова Сергея Собянина.

Через специальную страницу горожане старшего поколения могут выбрать интересующие их занятия и записаться в группу. Дожидаться звонка сотрудников проекта не потребуется. Записать москвича на занятия могут также его родственники или друзья.

Кроме того, если определиться с выбором занятий не получается, то для этого на сайте предусмотрен специальный тест. Также пользователям доступна расширенная поисковая система.

Чтобы присоединиться к "Московскому долголетию", потребуется ввести данные паспорта, СНИЛС и социальной карты. За исключением редких случаев, проверка данным проходит автоматически, после чего пользователю приходит соответствующее уведомление.

Ранее заммэра Анастасия Ракова сообщила, что в столичных центрах "Московского долголетия" заработали специальные прохладные комнаты. Там горожане могут переждать жару и выпить воды.

