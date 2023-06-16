Жители столицы смогут переждать жару в центрах московского долголетия

Фото: портал мэра и правительства Москвы

На этой неделе синоптики пообещали жаркую погоду в столице. Переждать жару жители города смогут в центрах московского долголетия, где поддерживается комфортная температура и доступна прохладная питьевая вода. Об этом рассказала заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Она отметила, что в данный момент в городе осуществляют работу более 70 центров.



"Как правило, зоны отдыха в жаркую погоду мы организуем в тихих гостиных, чтобы посетители могли не только отдохнуть, но и с пользой провести время: сыграть в шахматы, шашки и другие настольные игры, почитать книги или журналы, пообщаться в спокойной обстановке", – передает слова Раковой портал мэра и правительства Москвы.

В гостиных размещены кресла и диваны, граждане могут взять представленную там литературу и почитать, также внутри установлены кулеры с холодной водой, подчеркнула заммэра.

Отмечается, что центры московского долголетия работают с 10:00 до 20:00 без перерывов и выходных.

По словам Раковой, жители, которые отправятся в центры, могут не только с комфортом переждать пиковые часы жары, но и ознакомиться с мероприятиями, клубами по интересам, они доступны для москвичей старше 55 лет.

Список адресов и информация о центрах московского долголетия размещена на странице проекта. Также дополнительную информацию можно узнать по телефону единой справочной службы департамента труда и социальной защиты населения Москвы +7 (495) 870-44-44.

Днем в пятницу, 16 июня, в Москве прогнозируется повышение температуры воздуха до 30 градусов. Синоптики призвали жителей города быть осторожными, избегать перегрева под солнечными лучами.

Также Гидрометцентр России предупредил, что в столичном регионе в этот день ожидаются метеоусловия, при которых в воздухе может вырасти концентрация вредных веществ.



Синоптики предупредили жителей столицы о жаре в ближайшие дни