Жителей Московского региона предупредили о возможном ухудшении состава воздуха

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В столичном регионе 16 июня ожидаются метеоусловия, при которых в воздухе может вырасти концентрация вредных веществ. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

"Ночью и утром в Москве и Московской области метеорологические условия будут способствовать накоплению вредных примесей в приземном слое атмосферы", – говорится в прогнозе.

В пятницу в столице ожидается переменная облачность без осадков. Днем воздух прогреется до 27–29 градусов тепла, а ночью столбики термометров покажут 11–13 градусов. Порывы ветра будут достигать 3–8 метров в секунду.

15 июня в Москве зафиксировали самый теплый день с начала лета. В 15:00 главная метеостанция на ВДНХ зафиксировала повышение температуры до 26,3 градуса. Предыдущий максимум – 25,1 градуса – был зарегистрирован 2 июня.



Самый теплый день лета зафиксировали в Москве