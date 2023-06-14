Синоптик сообщил, что москвичи смогут открыть купальный сезон в ближайшие выходные

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская

Вода в столичных водоемах к предстоящим выходным, 17–18 июня, прогреется до 20 градусов, что позволит жителям города открыть купальный сезон уже в эту субботу, заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Об этом сообщает Агентство "Москва".

По его словам, на этой неделе, согласно прогнозам, в Москву придет погода, свойственная июлю, что приведет к повышению температуры водной поверхности.

"Уже в выходные она будет близка к 20-градусной отметке, и это уже запоздалое, но все-таки начало купального сезона, настоящее лето", – сказал Вильфанд.

Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщал, что 17 июня столбики термометров в столице поднимутся 25–30 градусов, при этом на следующий день, 18 июня, из-за облачности и слабых осадков температура может опуститься до 21 градуса.

Ветер ожидается легкий и освежающий, он будет дуть с северо-востока со скоростью 2–7 метров в секунду, добавил Тишковец. Атмосферное давление составит 748 миллиметров ртутного столба.



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