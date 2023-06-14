Синоптик назвал зашкаливающим количество осадков на юге европейской части РФ

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С конца весны по начало лета на юге европейской части России наблюдается зашкаливающее количество осадков, заявил руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов. Об этом сообщает RT.

По его словам, о благоприятной погоде в Сочи, Ставропольском крае и на Кубани пока что не стоит говорить.

Шувалов рассказал, что 15–16 июня в регионах снова могут выпасть осадки, но они не будут столь интенсивны.

В субботу и воскресенье (17–18 июня. – Прим. ред.) вроде бы передышка от дождей и затем вновь с юга Турции поднимается очередная циклоническая область, и опять грозы, грозы и еще раз грозы", – отметил синоптик.

Грозы будут сопровождаться осадками, которые местами будут достаточно сильными, резюмировал он.

Ранее сообщалось, что река Мацеста вышла из берегов в результате обильных дождей в Сочи. Вследствие этого произошло подтопление автомобилей, придомовых территорий и помещений, расположенных на первых этажах.

На фоне опасных погодных условий в городе организовали оперативный штаб. Специалисты начали проводить подворовые обходы.



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