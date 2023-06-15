Самый теплый день лета зафиксировали в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Воздух на главной столичной метеостанции (ВДНХ) к 15:00 15 июня успел прогреться до 26,3 градуса, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на метеобюро Москвы.

"Сегодня в городе самый теплый день наступившего лета. Прежний максимум температуры был зафиксирован 2 июня – 25,1 градуса", – сказали синоптики.

Эксперты объяснили, что в центре Москвы в 15:00 зафиксировано 26,9 градуса. При этом температурный рекорд для 15 июня, установленный в 1998 году, составлял 33,9 градуса.

Кроме того, по прогнозам синоптиков, до конца недели в столице ожидается сухая и жаркая погода. 16 и 17 июня в Москве прогнозируется до 29 градусов. 18 июня будет прохладнее – до 26 градусов.

Ранее синоптики сообщили, что москвичи смогут открыть купальный сезон уже в выходные 17–18 июня. В частности, научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что в Москву придет погода, свойственная июлю, что приведет к повышению температуры водной поверхности.

При этом, как сказал синоптик, вода прогреется до 20 градусов.

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