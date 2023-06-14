Москвичам рассказали о погоде в предстоящие выходные

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В субботу, 17 июня, столбики термометров покажут в Москве до 25–30 градусов, при этом на следующий день, 18 июня, из-за облачности и слабых осадков температура может опуститься до 21 градуса. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ведущего специалиста центра погоды "Фобос" Евгения Тишковца.

"Если в четверг – 8–13 ночью, днем – 24–29, то в пятницу и субботу в условиях малооблачной погоды столбики термометров в темное время суток будут колебаться от 11 до 16 градусов, ну и днем – 25–30 градусов", – поделился синоптик.

Ветер при этом ожидается легкий и освежающий, он будет дуть с северо-востока со скоростью 2–7 метров в секунду, добавил Тишковец. Атмосферное давление составит 748 миллиметров ртутного столба.

18 июня за счет того, что по периферии антициклона будет скользить теплая фронтальная система, облаков станет больше. В воскресенье также можно ожидать незначительные дожди. Ночью прогнозируется 12–17 градусов, а днем – 21–26 градусов.

Ранее в российском Гидрометцентре рассказали, что 17 и 18 июня столбики термометров поднимутся до плюс 30 градусов. По данным ведомства, в субботу и воскресенье днем температура в Москве будет на уровне 25–30 градусов, ночью синоптики прогнозируют от 11 до 16 градусов.

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