Синоптики пообещали теплую и сухую погоду на этой неделе в Москве

Фото: Москва 24/Никита Симонов

В течение этой недели в столичный регион придет антициклон, который обеспечит сухую и солнечную погоду, ночи также станут теплее. Об этом информирует Гидрометцентр России.

Отмечается, что к концу недели значения средней суточной температуры могут превышать климатическую норму на три градуса.

"Центр антициклона будет располагаться севернее Москвы. Пока еще будет отмечаться умеренный северо-восточный ветер. Следствием теплой и сухой погоды вновь станет повышение класса пожарной опасности", – указано в сообщении.

Как отмечают синоптики, в ночь на 13 июня температура воздуха понизится до 6–8 градусов. Днем температура воздуха будет в пределах от 21 до 23 градусов, в Московской области – от 19 до 24 градусов. Северо-восточный ветер будет дуть со скоростью 5–10 метров в секунду.

Переменная облачность будет наблюдаться 14 июня, воздух в столице прогреется до 24–26 градусов, в Подмосковье – до 22–27 градусов. В ночь на 15 июня температура опустится до 8–13 градусов, днем столбики термометра снова повысятся до 23–28 градусов. В этот день ветер будет идти с северо-востока со скоростью 3–9 метров в секунду.

В ночь на пятницу, 16 июня, температура может понизиться до 11–16 градусов, днем синоптики обещают потепление почти до 30 градусов в Москве.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд заявлял, что купальный сезон в Москве может стартовать в четвертой пятидневке июня. Пока что температура воды в столице достигла только 17 градусов.

Он добавил, что комфортными значениями воды принято считать 22 градуса. В этом году позднему началу купального сезона поспособствовали прохладные ночи, отметил Вильфанд.



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