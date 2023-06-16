Москвичей предупредили о сильной жаре днем 16 июня

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Днем в пятницу, 16 июня, в Москве прогнозируется повышение температуры воздуха до 30 градусов, сообщается на сайте МЧС России по столице.

"В связи с жаркой погодой Главное управление МЧС России по городу Москве рекомендует быть осторожными и внимательными, избегать перегрева на солнце, использовать одежду светлых тонов и головной убор, пить больше воды", – отметили в ведомстве.

В министерстве рекомендовали воздержаться от купания и ныряния в неизвестных и не предназначенных для этой цели водоемах, а также избегать одиночных заплывов.

Согласно прогнозу российского Гидрометцентра, 16 июня в Москве и области ожидается переменная облачность без осадков. Столбики термометров в столице покажут от 27 до 29 градусов, в Подмосковье – от 25 до 30 градусов. Атмосферное давление составит 747 миллиметров ртутного столба.

На фоне жаркой и маловетреной погоды в Московском регионе 16 июня возможен рост концентрации вредных веществ в воздухе.

Самый теплый день лета зафиксировали в Москве