Участники проекта "Московское долголетие" создадут несколько коллекций одежды

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Завершился отбор в творческие лаборатории "Мастерская дизайнеров" проекта "Московское долголетие". Пять известных российских дизайнеров отобрали в группы по 10 участников и приступили к разработке концепции коллекций одежды. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Отмечается, что работу с конкурсантами будут вести профессиональные модельеры, а обучение дизайну одежды продлится месяц.

"Первый пилотный запуск "Мастерской дизайнеров" состоялся в 2021 году. Результат превзошел все ожидания – участники "Московского долголетия" вместе с наставниками создали современные коллекции одежды, которые не уступают качеством и стилем профессиональным домам моды", – рассказал заместитель руководителя департамента труда и социальной защиты населения города Москвы Владимир Филиппов.

Он добавил, что четыре модельера принимают участие в проекте на протяжении нескольких сезонов, а созданные ранее коллекции одежды все так же демонстрируются на ряде показов, некоторые экземпляры были представлены в качестве экспонатов на модных выставках.

"В этом году будет создана третья коллекция, а новая команда участников "Московского долголетия" сможет получить уникальный опыт работы с профессионалами модной индустрии", – отметил Филиппов.

Во время проведения первых встреч наставники познакомились со своими учениками старшего возраста, после этого будут проведены занятия, где модельеры расскажут об индустрии и помогут при выборе темы коллекции, сказал он.

Все лаборатории в течение месяца пройдут полный цикл fashion-производства: от разработки концепции, ее образов и деталей, до показа, который станет итоговой работой, он пройдет в августе, резюмировал Филиппов.

В рамках регионального проекта "Старшее поколение" национального проекта "Демография", направленного на увеличения периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни, в Москве реализуется проект "Московское долголетие".

Он позволяет москвичам старшего возраста принимать участие в культурных, образовательных, физкультурных, оздоровительных и других досуговых мероприятиях.

Летний сезон проекта "Московское долголетие" стартовал в столице 27 мая, его открыл фестиваль скандинавской ходьбы. По словам Сергея Собянина, дистанцию в 2,5 километра смогли преодолеть более 5 тысяч москвичей.

Среди лидеров уличных активностей мэр выделил "Пеший лекторий". Также граждане смогут посетить экскурсии по историческим местам города, добавил он.



Собянин рассказал, как пройдет летний сезон проекта "Московское долголетие"