Студия создания комедии научит молодых москвичей стендапу

Фото: портал мэра и правительства Москвы

С 26 июня в Студии создания комедии стартует новый сезон проекта "Stand Up лига", в рамках которого всех желающих москвичей научат публично выступать и шутить. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

"Основная миссия лиги – развивать творческое сообщество комиков, и студия создания комедии на данный момент – самая доступная точка входа в наше комьюнити. <...> Студия создания комедии – это место, где можно очень сильно вырасти как комедийный автор", – рассказала глава "Stand Up лиги" Оксана Яковлева.

Проходить отбор для участия в проекте не нужно – достаточно зарегистрироваться на специальном сайте. Присоединиться к занятиям могут все желающие москвичи в возрасте от 18 до 35 лет вне зависимости от их навыков.

Бесплатные занятия будут проходить на базе проектного офиса "Молодежь Москвы". В ходе них участников научат актерскому мастерству, технике речи, написанию комедии и другим навыкам. Наставниками и экспертами проекта выступят стендап-комики, дикторы, актеры и другие профессионалы.

Отмечается, что Студия создания комедии открылась в 2022 году. За время своей работы она провела 48 занятий, которые посетили порядка 2 тысяч человек.

Ранее сообщалось, что в течение лета в столичных парках будут проходить групповые занятия по разным видам танцев. Так, например, в Парке Горького горожан научат рокабилли джайву, джиттербагу и строллу, буги-вуги и рок-н-роллу.

