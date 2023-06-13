Празднование 100-летия Московского спорта пройдет 1 июля в "Лужниках"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В субботу, 1 июля 2023 года, в "Лужниках" пройдет День Московского спорта. Начало мероприятия в 12:00, вход свободный. Об этом сообщает пресс-служба департамента спорта Москвы.

Отмечается, что в олимпийском комплексе в день празднования 100-летия Московского спорта посетители смогут прикоснуться к веку спортивных побед и триумфов, ощутить себя частью наследия и почувствовать причастность к юбилею. Пространство вокруг "Лужников" превратится в ретроспективу достижений спортсменов столицы за прошедшие 100 лет.

В ведомстве заявили, что большинство активностей будут связаны с цифрой 100: 100 настольных столов для тенниса, 100 колец на стритболе. На центральной площади появятся фотозоны с хроникой спортивной истории Москвы.

Территорию комплекса разделят на тематические зоны. Среди них такие, как шахматы, стритбол, настольный теннис, экстремальные виды спорта, городские виды спорта, футбольный турнир среди блогеров, фестиваль фигурного катания на Малой спортивной арене, стантрайдинг, брейк-данс, пейнтбол и лазертаг, регби и стретчинг, мини-футбол, сайклинг, легкая атлетика, воркаут, паркур и трикинг, фехтование, фитнес и кинопоказ на БСА.

Уточняется, что любой желающий сможет поучаствовать в спортивных челленджах, соревнованиях по силовой атлетике, пройти полосу препятствий. Помогать гостям будут профессиональные тренеры и спортсмены.

Для самых юных гостей подготовят зону с авиамоделированием, аквагримом, радиоуправляемыми машинками, беговелами, памп-треком, занятиями по гимнастике. Также обещают фан-зону, где посетители, по предварительной регистрации, встретятся с известными атлетами и смогут получить от них автографы, рассказали в ведомстве.

С программой Дня Московского спорта можно ознакомиться на сайте мероприятия. Для участия в некоторых активностях может потребоваться регистрация.

Ранее о предстоящем празднике в "Лужниках" сообщил Сергей Собянин. Он уточнил, что гости события встретятся со звездами спорта, примут участие в ток-шоу, увидят показательные выступления и концерт.

До этого стало известно, что в Москве начался новый сезон проекта бесплатных тренировок "Мой спортивный район". Их организуют во всех районах, за исключением Троицкого и Новомосковского административных округов (ТиНАО). Для москвичей работают 44 площадки для бесплатных тренировок.

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