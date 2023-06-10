Собянин пригласил отметить юбилей Московского спорта в "Лужниках"

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В столичном олимпийском комплексе "Лужники" 1 июля состоится праздник, посвященный 100-летию Московского спорта. Об этом Сергей Собянин написал на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".



"Вокруг "Лужников" развернется масштабная инсталляция о достижениях наших прославленных атлетов. Гости события встретятся со звездами спорта, примут участие в ток-шоу, увидят показательные выступления и концерт", – поделился мэр.

По словам градоначальника, мероприятие будет состоять из более чем 20 тематических площадок: футбол, сайклинг, легкая атлетика, фигурное катание, стритбол, экстремальные виды спорта, брейк-данс, фехтование и другие. Юные жители столицы смогут посетить памп-трек, занятия по гимнастике, а также территорию с радиоуправляемыми машинками.



День Московского спорта начнется в 12:00. Все мероприятия будут бесплатными, на некоторые необходима предварительная регистрация, заключил Собянин.

Ранее стало известно, что в столице начался новый сезон проекта бесплатных тренировок "Мой спортивный район". Их организуют во всех районах, за исключением Троицкого и Новомосковского административных округов (ТиНАО). Для москвичей работают 44 площадки для бесплатных тренировок.