Самбо воспитывает в человеке высокие морально-волевые качества – Путин

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Президент России Владимир Путин поприветствовал гостей и участников Кубка президента Российской Федерации по самбо и заявил, что данный спорт воспитывает высокие морально-волевые качества. Об этом сообщается в телеграмме, опубликованной на сайте российского президента.

"Родившийся в нашей стране 85 лет назад, этот уникальный вид единоборств сочетает в себе лучшие практики национальных боевых искусств, воспитывает в человеке высокие морально-волевые, нравственные качества, стойкость и самодисциплину", – указано в сообщении.

Как уточнил Путин, самбо динамично развивается, а количество его поклонников растет. Президент отметил, что Кубок президента РФ станет праздничным событием и сбережет наследие выдающихся соотечественников.

Ранее Путин рассказал, что старается не забрасывать занятия спортом. По его словам, это помогает ему в работе. Российский лидер также уточнил, что спит около 6–7 часов в сутки.

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