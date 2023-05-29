Собянин: летний сезон "Спортивных выходных" в Москве стартует 3 июня

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Летний сезон проекта "Спортивных выходных", во время которого граждане смогут заняться спортом на многих площадках Москвы, стартует 3 июня. Об этом рассказал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

"Потренироваться на свежем воздухе можно будет в самых популярных и необычных местах столицы. В этом году для любителей спорта приготовили 26 площадок, в том числе новые", – заявил мэр.

Отмечается, что москвичи могут посетить южный ландшафтный парк, который находится на территории парка развлечений "Остров Мечты", "Сад Технопарка" в Сколково, парк 50-летия Октября, Хлебозавод № 9, причал "Лужники-Центральный".

Также граждане могут провести тренировки на крышах Южного и Северного речных вокзалов, в Доме культуры "ГЭС-2".

Вариант тренировок все желающие могут выбрать на сайте и в центрах госуслуг, а специалисты офисов "Мои Документы" ответят на все вопросы, расскажут о проекте и помогут записаться, добавил Собянин.

"Для тех, кто предпочитает тренироваться дома, на канале проекта будут проходить новые утренние зарядки – в 07:00 по будням. Кроме того, можно будет присоединиться к мастер-классам по разным видам спорта", – подчеркнул градоначальник.

Собянин рассказал, что проект "Спортивные выходные" получил премию в области спортивного маркетинга MarSpo Awards – 2023, победив в номинации "Лучший маркетинг проекта в области популяризации спорта и ЗОЖ. Неигровые виды спорта".

Ранее Собянин пригласил москвичей на спортивные площадки ВДНХ. В районе павильонов 57 и 58 посетители могут сыграть в бадминтон или настольный теннис. Доступны и две воркаут-площадки: рядом со входом в Ботанический сад и у стадиона в парке "Останкино".

