Летний сезон проекта бесплатных тренировок "Мой спортивный район" стартовал в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Москве стартовал новый сезон проекта бесплатных тренировок "Мой спортивный район". Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.

Тренировки организуют во всех столичных районах, за исключением Троицкого и Новомосковского административных округов (ТиНАО). Для москвичей работают 44 площадки для бесплатных тренировок: 38 во дворах и в парках, а также шесть крыш.

Новым видом в этом году стал роллер-спорт. Тренировки по виду спорта начнутся в конце июня и будут проводиться в столичных парках.

Помимо этого, заинтересованные москвичи смогут заниматься бадминтоном, волейболом, настольным теннисом и баскетболом, фитнесом и другими активностями.

Проект "Мой спортивный район" стартовал в Москве в январе 2022 года. В рамках него в столице провели более пяти тысяч занятий, участниками которых стали свыше 60 тысяч человек.

Ознакомиться с расписанием тренировок можно на сайте проекта.

Ранее спортивный тренер Мария Волынкина рекомендовала в утреннее время отдавать предпочтение кардио, а в вечернее делать упор на силовые тренировки. По ее словам, в обеденное время мышцы лучше выдерживают интенсивную нагрузку, поэтому тем, кто хочет увеличить мышечную массу, следует тренироваться в этот период.

