Россиянам рассказали об идеальных упражнениях в разное время суток

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Человеческий организм ведет себя по-разному в зависимости от времени суток, в связи с чем необходимо подбирать подходящее время для тренировок самостоятельно. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на спортивного тренера и диетолога Марию Волынкину.

Она заявила, что утром температура тела ниже, поэтому следует уделять больше времени для разогрева мышц. В 07:00–08:00 лучше отдать предпочтение кардио, а в обед до 19:00 подойдут силовые нагрузки в тренажерном зале, считает Волынкина.

"Если мы занимаемся в семь-восемь утра, не рекомендуется заниматься силовыми тренировками, лучше выбрать кардио. Если нет другого времени для силовой нагрузки, в этом случае нужно сделать хорошую растяжку и разминку для разогрева мышц. В обеденное время до 14:00 организм вырабатывает много адреналина и температура тела достаточно высокая", – поделилась эксперт.

По ее словам, в обеденное время мышцы лучше выдерживают интенсивную нагрузку, поэтому тем, кто хочет увеличить мышечную массу, следует тренироваться в этот период.

С 16:00 до 19:00 организм все еще достаточно активный, в связи с чем данное время подходит для занятий в тренажерном зале. При этом, подчеркнула Волынкина, после 19:00 человек приходит к стадии расслабления, поэтому активность должна быть более умеренной.

Кроме того, в некоторых видах обуви опасно заниматься в спортзале, пишет "Газета.ру". По словам фитнес-тренера Юлии Гуляевой, тренироваться в открытой обуви, без задника, а также в кроссовках на танкетке крайне не рекомендуется. Для успешных занятий она посоветовала придерживаться комфорта. Лучше всего, отметила Гуляева, выбирать обувь с запасом в размере, не узкую.

Ранее врач-кардиолог Юрий Конев рассказал, что перед тренировкой в бассейне следует обратиться к кардиологу, а во время плавания необходимо следить за пульсом и давлением. Он заявил, что пульс не должен превышать 120, а давление не может снижаться.

"Доктор 24": кардионагрузки