В Минздраве рассказали, чего не следует делать пожилым при высоком пульсе

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Пожилым людям не рекомендуется заниматься самолечением и пить тонизирующие напитки при высоком пульсе. Об этом Москве 24 рассказала главный внештатный специалист – гериатр Минздрава РФ Ольга Ткачева.

По словам эксперта, пульс более 80 ударов в минуту считается высоким. "Если пожилого человека беспокоит тахикардия (увеличение частоты сердечных сокращений. – Прим. ред), то пить при этом какие-то крепкие напитки, например чай или кофе, не стоит. Потому что они еще больше усилят сердцебиение", – объясняет гериатр.

Также Ткачева не рекомендует заниматься самолечением и принимать для снижения пульса лекарства, которые человек подобрал самостоятельно или по совету знакомых.





Ольга Ткачева главный внештатный специалист – гериатр Минздрава РФ При учащенном сердцебиении какие-либо медикаментозные вмешательства надо осуществлять только после посещения кардиолога. Потому что причин недомогания может быть очень много. И принимать какое-то лекарство без консультации с врачом нельзя.

Следует учитывать, что во время физической нагрузки частота сердечных сокращений может увеличиваться – и это нормально. Таким образом, сердечно-сосудистая система реагирует на активность, пояснила гериатр.

"Также сердце начинает биться чаще из-за какого-то волнения, стресса. Тогда надо просто отдохнуть, присесть, постараться расслабиться", – советует Ткачева.





Ольга Ткачева главный внештатный специалист – гериатр Минздрава РФ Если тахикардия возникает в покое, без какой-либо нагрузки, надо разбираться. Потому что варианты могут быть самые разные: от относительно безобидной синусовой тахикардии, до, например, фибрилляции предсердий (мерцательная аритмия. – Прим. ред.), которая является фактором риска инсульта. Поэтому надо идти к врачу.

Ранее россиянам рассказали про неожиданные причины тахикардии. По словам врача-терапевта Надежды Чернышовой, учащенное сердцебиение может возникать, например, при повышенной функции щитовидной железы. Кроме того, на фоне низкого гемоглобина. Также не исключено, что у человека в целом имеются проблемы в сердечном ритме.



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