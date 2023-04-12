Кардиолог объяснила, как снять приступ аритмии

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Улучшить состояние во время аритмии иногда можно самостоятельно, но в зависимости от того, как именно изменился ритм, рекомендации будут отличаться. Об этом Москве 24 рассказала кардиолог, аритмолог, кандидат медицинских наук Евгения Кулакова.

Если частота сердечных сокращений замедлилась и стала меньше 60 ударов в минуту – это брадикардия, отметила врач. Она может быть реакцией на какое-либо физиологическое состояние: сон, отдых, прием некоторых лекарственных препаратов, длительные интенсивные занятия спортом. При этом, как правило, не происходит ухудшения состояния и лечение не требуется.



Евгения Кулакова кардиолог, аритмолог, кандидат медицинских наук Когда брадикардия сопровождается общей слабостью и головокружением, необходимо лечь на спину и подложить валик под ноги так, чтобы они находились выше уровня сердца.

Опасное для жизни состояние при брадикардии возникает, когда головокружение усиливается, появляются эпизоды потери сознания, давление становится ниже 100 на 60, а пульс – менее 40 ударов в минуту. В этом случае надо вызывать скорую, предупредила эксперт.

Если пульс более 90 ударов в минуту, речь идет о тахикардии. Причиной ее появления среди прочего может стать недосыпание, нервное напряжение, обильный прием пищи или повышение температуры окружающей среды.



Евгения Кулакова кардиолог, аритмолог, кандидат медицинских наук При тахикардии выпейте стакан прохладной воды, откройте окно, умойтесь или положите на лоб и область висков мокрое холодное полотенце. Далее примите горизонтальное положение, подложив под шею подушку, и расстегните одежду, чтобы освободить шею и грудную клетку.

Кроме этого, можно принять любое успокоительное средство из домашней аптечки. А вот антиаритмические препараты следует использовать, только если их ранее назначал доктор, предупредила Кулакова.

Если состояние не улучшается, можно применить так называемые вагусные приемы. Попробуйте специально покашлять, задержать на время дыхание. Или выполните "пробу Вальсальвы": сделайте глубокий вдох и задержите дыхание на 10–15 минут, плотно сомкнув при этом губы и натужившись. Также может помочь погружение лица в холодную воду на 10–15 секунд или надавливание на корень языка, отметила кардиолог.



Евгения Кулакова кардиолог, аритмолог, кандидат медицинских наук Вагусные приемы нельзя проводить при беременности, боли за грудиной, выраженной одышке и резком снижении давления. При тахикардии во всех этих случаях необходимо вызвать скорую.

Кроме этого, скорую надо вызывать, если приступ тахикардии не прошел в течение 15–30 минут после манипуляций или пульс участился до 120 ударов в минуту, появилось головокружение, потемнение в глазах, чувство нехватки воздуха.

Также опасным симптомом при тахикардии Кулакова назвала интенсивную боль за грудиной или в области сердца, сопровождающуюся бледностью, потливостью и распространением жжения в левую руку, нижнюю челюсть или живот.

Ранее врач-кардиолог Центральной клинической больницы (ЦКБ) Управделами президента РФ Иван Ликов предупредил об опасности популярных способов повышения давления. В частности, он отметил, что при сердечной недостаточности попытки поднять давление с помощью соленых продуктов могут привести к серьезному ухудшению самочувствия.

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