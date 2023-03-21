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11:59

Общество

Врач предупредила о смертельно опасных последствиях аритмии

Фото: depositphotos/alexraths

Аритмия может привести к инфаркту и инсульту. Об этом Москве 24 рассказала врач-терапевт Надежда Чернышова.

Аритмией называют нарушение ритма сердца. Сам человек может ощущать ее как перебой в работе сердечной мышцы.

"Может ощущаться внезапная заминка, чуть более выраженная пауза. Может быть ощущение неровного сердцебиения, то усиливающегося, то ослабляющегося. В любом случае на ЭКГ это видно и даже современный тонометр может сказать, что есть аритмия", – объясняет Чернышова.

При аритмии сердце хуже справляется и кровоснабжение всех органов ухудшается. Это может привести к сердечной недостаточности.
Надежда Чернышова
врач-терапевт

Кроме того, аритмия может способствовать образованию тромбов. "При мерцательной аритмии появляются условия для образования тромбов внутри полости сердца. Этот тромб затем может вызвать, например, инфаркт или инсульт", – предупредила эксперт.

Также нарушение ритма может привести к остановке сердца. "Если аритмия усиливается до какого-то критического предела, то сердце просто перестает перегонять кровь и это может привести к смерти", – говорит Чернышова.

Существует множество методов восстановления нормального сердечного ритма. Лечащий врач должен решить, какой из них выбрать.

Существуют препараты, которые восстанавливают сердечный ритм. Есть хирургические манипуляции, которые устраняют очаг, вызывающий аритмию, вплоть до установки кардиостимулятора. Имеются разные способы с этим бороться и методы профилактики осложнений аритмии.
Надежда Чернышова
врач-терапевт

Ранее врач-кардиолог Юлия Маршинцева рассказала об опасном для пожилых людей пульсе. Речь идет о показателе, превышающем 80 ударов в минуту. По словам эксперта, для возрастной категории граждан более редкий пульс предпочтительнее учащенного. Дело в том, что чем быстрее бьется сердце, тем меньше оно само себя кровоснабжает. Это, в свою очередь, может привести к инфарктам и ишемии.

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