Врач предупредила о смертельно опасных последствиях аритмии

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Аритмия может привести к инфаркту и инсульту. Об этом Москве 24 рассказала врач-терапевт Надежда Чернышова.

Аритмией называют нарушение ритма сердца. Сам человек может ощущать ее как перебой в работе сердечной мышцы.

"Может ощущаться внезапная заминка, чуть более выраженная пауза. Может быть ощущение неровного сердцебиения, то усиливающегося, то ослабляющегося. В любом случае на ЭКГ это видно и даже современный тонометр может сказать, что есть аритмия", – объясняет Чернышова.





Надежда Чернышова врач-терапевт При аритмии сердце хуже справляется и кровоснабжение всех органов ухудшается. Это может привести к сердечной недостаточности.

Кроме того, аритмия может способствовать образованию тромбов. "При мерцательной аритмии появляются условия для образования тромбов внутри полости сердца. Этот тромб затем может вызвать, например, инфаркт или инсульт", – предупредила эксперт.

Также нарушение ритма может привести к остановке сердца. "Если аритмия усиливается до какого-то критического предела, то сердце просто перестает перегонять кровь и это может привести к смерти", – говорит Чернышова.

Существует множество методов восстановления нормального сердечного ритма. Лечащий врач должен решить, какой из них выбрать.





Надежда Чернышова врач-терапевт Существуют препараты, которые восстанавливают сердечный ритм. Есть хирургические манипуляции, которые устраняют очаг, вызывающий аритмию, вплоть до установки кардиостимулятора. Имеются разные способы с этим бороться и методы профилактики осложнений аритмии.

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