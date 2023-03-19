Кардиолог рассказала, как отличить кардионевроз от сердечного приступа

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Отличить кардионевроз от сердечного приступа можно по характеру боли в загрудинной области, общему состоянию и поведению человека. Об этом Москве 24 рассказала кардиолог, терапевт Ирина Ескова.

По ее словам, кардионевроз имеет невротическую природу: появляется страх, что учащенный пульс и любые неприятные ощущения в груди приведут к инфаркту и смерти. Это провоцирует такие симптомы, как перебои в работе сердца, давящие, колющие и ноющие боли, удушье и ком в горле. Также может скакать давление, нарушиться сон, развиться депрессия, отметила кардиолог.





Ирина Ескова кардиолог, терапевт В большинстве случаев кардионеврозы встречаются у эмоциональных людей, причем без каких-либо сердечно-сосудистых заболеваний. Спровоцировать нарушение может стресс, физические и умственные перегрузки, гормональная перестройка, длительные инфекции.

При кардионеврозе резкая колющая боль возникает в покое, она может быть кратковременной или длиться до нескольких часов. Ощущение проходит, если на что-то отвлечься или принять успокоительные, пояснила врач.

Во время сердечного приступа боль длится от двух до пяти минут. Она усиливается при волнении, физической нагрузке и проходит в покое, рассказала Ескова. Также обычно чувствуется жжение и ощущение сдавливания в груди. Снять приступ помогает нитроглицерин, добавила кардиолог.

Эксперт обратила внимание, что во время приступа кардионевроза обычно краснеет верхняя половина туловища и потеют руки. При этом человек становится эмоциональным и активно рассказывает о своем состоянии. При сердечном приступе пропадает энергия и нет сил долго говорить, бледнеет кожа, на лице выступает холодный пот. Кроме этого у пациентов с заболеваниями сердца часто бывают одышка и отеки, рассказала Ескова.

Также она отметила, что для кардионевроза характерна быстрая смена показателей пульса и давления. Это происходит из-за выброса адреналина, вызванного страхом перед сердечным приступом. При этом прием препаратов от давления малоэффективен, заключила специалист.

Ранее врач-кардиолог Иван Ликов предостерег от повышения пониженного давления с помощью соленых продуктов. По его словам, если гипотония является симптомом серьезного заболевания, подобный способ может ухудшить состояние.



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