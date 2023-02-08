Врач предупредил об опасности популярных способов повышения давления

Способ съесть что-нибудь очень соленое при пониженном артериальном давлении может навредить здоровью. Об этом Москве 24 рассказал врач-кардиолог Центральной клинической больницы (ЦКБ) Управделами президента РФ Иван Ликов.

Есть соленое для повышения давления могут только относительно здоровые люди, у которых гипотония является единственной проблемой сердечно-сосудистой системы.

"Речь идет о так называемой конституциональной гипотензии, которая чаще всего встречается у молодых женщин худого тонкого телосложения. Беспокоит она редко, но иногда напоминает о себе слабостью, небольшим головокружением и повышенной утомляемостью", – отметил кардиолог.

Другое дело, если артериальная гипотония является симптомом серьезного заболевания. Например, сердечной недостаточности, при которой употребление большого количества соли может привести к серьезному ухудшению самочувствия.





Иван Ликов врач-кардиолог ЦКБ Управления делами президента РФ Еще одна популярная рекомендация – повышать артериальное давление с помощью активных аэробных физических нагрузок. Но прежде чем приступить к тренировкам, следует пройти медицинское обследование.

При оценке своего самочувствия не стоит ориентироваться только на показатели тонометра. Люди, которые долгое время живут с пониженным давлением, могут хорошо чувствовать себя и при цифрах 80 на 40, обратил внимание врач. При этом если у гипертоника резко снизятся эти показатели, например, в результате неконтролируемого приема лекарств, то и при 110 на 70 ему может быть очень плохо.

Ранее врач-терапевт Татьяна Романенко рассказала, что людям с высоким давлением не рекомендуется злоупотреблять алкоголем, курением и гипотензивными препаратами. Если не снизить показатели, впоследствии это может обернуться острым нарушением кровообращения.



Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!