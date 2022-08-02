Врач рассказала, почему важно измерять артериальное давление у детей

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Из-за значительного роста случаев гипертонии среди детей и подростков родителям нужно периодически измерять артериальное давление своему ребенку. Об этом Москве 24 рассказала кардиолог Елена Емельянчик.

"Гипертония хорошо известна своими тяжелыми последствиями – инсультами и инфарктом миокарда. Поэтому во всем мире для раннего выявления заболевания детям начиная с трех лет рекомендовано измерять артериальное давление и фиксировать результаты в медицинских документах. Однако педиатры делают это довольно редко", – отметила специалист.





Елена Емельянчик детский кардиолог Ранняя гипертония опасна тем, что приводит к изменению сосудов, а протекать может бессимптомно. Поэтому родителям важно хотя бы раз в год на приеме у врача спросить, какие показатели артериального давления у их ребенка.

Кардиолог напомнила родителям, что в домашних условиях правильно измерить давление у ребенка достаточно сложно. Ведь для этого потребуется специальная детская манжета, так как взрослая будет сильно искажать результаты.

Еще труднее оценить, являются ли полученные значения нормальными. Благодаря многолетним исследованиям было выявлено, что оценку артериального давления у детей нужно проводить с учетом пола, возраста и роста. На практике получается, что для каждого ребенка эти параметры индивидуальны.





Елена Емельянчик детский кардиолог Есть дети, которые предрасположены к формированию гипертонии. Им проводить диагностику артериального давления необходимо при каждом посещении педиатра.

К группе риска относятся малыши, которые родились с очень низкой (до 1,5 килограмма) и экстремально низкой (до 1 килограмма) массой тела. Также стоит быть начеку, если у детей есть заболевания или пороки развития почек. Либо подростки имеют избыточную массу тела и ожирение.

Кроме того, гипертония с большой вероятностью развивается у детей с отягощенной наследственностью: у которых близкие родственники очень рано (женщины до 60, мужчины до 55 лет) переносили сосудистые катастрофы – инсульты и инфаркты миокарда.

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