27 декабря, 08:13

Наука

Сильная вспышка произошла на Солнце

Фото: 123RF.com/pkake2000

Самая сильная с 8 декабря вспышка зафиксирована на Солнце. Об этом сообщила пресс-служба лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук (РАН).

"На восточном краю Солнца сегодня рано утром по московскому времени зарегистрирована крупная вспышка уровня M5.1. Мощность события составила около 50% от порога высшего балла X", – отмечается в сообщении.

При этом максимум вспышки был выявлен в 04:50 по московскому времени.

Ученые подчеркнули, что пик вспышечной активности может выпасть на январские праздники. Однако вероятность появления магнитных бурь и полярных сияний на сам Новый год специалисты оценили как невысокую.

Между тем число дней с магнитными бурями в 2025 году стало максимальным за последние 10 лет, а общее число геомагнитно-возмущенных дней достигло 20-летнего максимума. По данным ученых, за прошедшие с начала года 358 дней явления фиксировались 69 раз против 44 случаев в 2024 году.

Земля приблизится к Солнцу на минимальное расстояние 3 января

