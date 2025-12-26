Ученые предупредили о возобновлении вспышек на Солнце в преддверии новогодних праздников

Фото: depositphotos/vampy1

В преддверии новогодних праздников на Солнце не исключены новые вспышки, сообщает лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН.

"После примерно двух недель спокойствия на Солнце, судя по всему, возобновляется вспышечная активность", – указали ученые.

Последние несколько дней исследователи фиксируют две крупные активные области светила, которые постепенно выходят на линию видимости с Земли. Области обнаруживаются по ярким магнитным петлям, которые поднимаются из-за горизонта. При этом сами солнечные пятна, откуда исходят "петли", пока не видны, но могут появиться в зоне видимости в течение 1–3 дней.

"По расчетам, оба центра активности окажутся в зоне уверенной видимости в преддверии новогодних праздников, 30–31 декабря", – указали ученые.

В это же время специалисты напомнили, что возобновление вспышек на Солнце не обязательно означает возобновления магнитных бурь на Земле. По их данным, к магнитным бурям приводит максимум 1 заметная вспышка из 10.

"Поэтому даже если фейерверк вспышек действительно достигнет пика на Новый год, велики шансы, что он так и останется просто фейерверком. Впрочем, даже в случае выбросов плазмы в сторону Земли, встретить новогоднюю ночь под северным сиянием может быть настолько ярким впечатлением, что оно перевесит все возможные негативные геомагнитные последствия", – резюмировали в лаборатории солнечной астрономии.

Ранее стало известно, что 2025 год станет годом с рекордным числом дней, в которые фиксировались магнитные бури. Количество таких дат с начала года достигло 69 против 44 случаев в 2024 году.

При этом число дней, когда ученые выявляли геомагнитные возмущения желтого и красного уровней, составило 164 против 94. Последний раз сравнимые значения по количеству дней с магнитными бурями фиксировали в 2016 и 2015 годах.

