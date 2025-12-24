Форма поиска по сайту

24 декабря, 11:25

2025 год стал рекордным по числу магнитных бурь за последние 10 лет

Фото: depositphotos/KrisCole

Число дней с магнитными бурями в 2025 году стало максимальным за последние 10 лет, а общее число геомагнитно-возмущенных дней достигло 20-летнего максимума. Об этом сообщила лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН.

По данным ученых, за прошедшие с начала года 358 дней магнитные бури фиксировались 69 раз против 44 случаев в 2024 году. При этом число дней, когда выявили геомагнитные возмущения желтого и красного уровней, составило 164 против 94.

Последний раз сравнимые значения по количеству дней с магнитными бурями фиксировали в 2016 и 2015 годах – 69 и 79 случаев соответственно. При этом значения 2016 года наверняка будут перекрыты за счет оставшейся недели текущего года, уверены специалисты.

"На Землю продолжает действовать крупная корональная дыра, и необходимая буря может произойти уже сегодня. По общему же числу геомагнитно-возмущенных дней последний раз более высокие значения (169 дней) наблюдались только в 2005 году, то есть 20 лет назад", – отметили в лаборатории солнечной астрономии.

Основным фактором роста числа бурь стало большое количество корональных дыр на Солнце. При этом ожидается, что повышенное число магнитных бурь сохранится и в первые месяцы 2026 года.

Ученые напомнили, что абсолютным рекордсменом текущего столетия является 2003 год, когда из 365 дней фиксировали 272 геомагнитно-возмущенных, включая 154 – с магнитными бурями. Абсолютным минимумом XXI века является 2009 год, когда было только 4 магнитные бури.

Ранее врачи рассказывали, что ослабление организма зимой, дефицит серотонина и резкие погодные колебания делают реакцию людей на геомагнитные бури более выраженной. В частности, короткий световой день и нехватка естественного света приводят к уменьшению выработки "гормона счастья". В итоге нервная система в таких условиях становится более чувствительной к внешним воздействиям.

