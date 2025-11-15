Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

15 ноября, 11:15

Наука

Сильная солнечная вспышка произошла в ночь на 15 ноября

Фото: 123RF.com/olegganko

Сильная солнечная вспышка произошла в ночь на 15 ноября. Об этом ТАСС рассказали в Институте прикладной геофизики.

Вспышка предпоследнего класса мощности (М) была зафиксирована в рентгеновском диапазоне в группе пятен 4274 (N21W71). Ее продолжительность составила 12 минут.

До этого вспышка высочайшего класса фиксировалась на Солнце в понедельник, 10-го ноября. Балл космического возмущения превысил отметку, после которой ему присваивается максимальное значение Х.

Спустя время на Землю обрушилась очень сильная магнитная буря, которая завершилась спустя почти двое суток. Уровень возмущения достигал G4.7.

14 ноября на Солнце вновь была зафиксирована очень крупная вспышка класса Х.

Вторая по силе вспышка на Солнце продлилась больше часа

Читайте также


наука

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика