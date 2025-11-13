Ученый Рева: магнитные бури оказывают меньше влияния, чем магниты на холодильнике

Фото: 123RF.com/liudmilachernetska

Магнитные бури оказывают на человека более слабое воздействие, чем обычные магниты на холодильнике. Такое заявление в разговоре с газетой "Известия" сделал научный сотрудник ИКИ РАН Антон Рева.

По его словам, большинство исследователей сходятся во мнении, что негативное влияние магнитных бурь на здоровье зачастую преувеличено. Он напомнил, что человек проводит электрический ток и магнитная буря может навести в теле какие-то микроскопические токи.

"Но эти токи должны быть где-то в тысячу раз слабее, <...> чем токи, которые идут по нашим нервам, по мышцам. И такое слабое воздействие не может влиять на человека", – пояснил ученый.

Рева уточнил, что в настоящее время не удается установить точную природу возможного влияния. Если эффект и есть, то он "крайне тонкий" и пока не доказан. Однако на людей действует психологический фактор: тревожность и паника могут ухудшить самочувствие сильнее самых геомагнитных возмущений.

"Обычный магнитик для холодильника создает магнитное поле где-то в тысячу раз сильнее, чем возмущение, которое создает магнитная буря", – подчеркнул собеседник издания.

Он добавил, что многие люди подходят к холодильнику на близкое расстояние, но на магниты, которые там висят, они не жалуются.

На Земле второй день наблюдается магнитная буря. Она уже прошла свой пик и будет ослабевать в течение суток, рассказали ранее в лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

Геомагнитный индекс в наивысшей фазе достигал G4.3–G4.7. Это значит, что буря стала сильнейшей в 2025 году.