Врач Дианова: черника, ежевика и вишня улучшат самочувствие в период магнитных бурь

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Сухофрукты, травяные чаи, а также ягоды темного цвета помогут легче пережить период магнитных бурь. Об этом Москве 24 рассказала врач-диетолог, гастроэнтеролог Нурия Дианова.

Ранее популяризатор астрономии и космонавтики Александр Киселев предупредил, что на Землю надвигается череда магнитных бурь. Они будут с 7 по 8 августа, затем с 19-го по 20-е, а самое мощное геомагнитное возмущение ожидается 25-го числа. Об этом сообщает сайт "Аргументы и факты".

По словам Диановой, чтобы чувствовать себя хорошо в период магнитных бурь, следует отказаться от алкоголя и сократить употребление тонизирующих напитков, таких как кофе, черный и зеленый чай.

"Они возбуждают нервную систему, увеличивают частоту сердечных сокращений и могут вызывать тахикардию. Поэтому тем, кто, например, привык выпивать по две чашки кофе, в такие периоды следует употреблять одну. А еще лучше перейти в это время на травяные чаи: из ромашки или листа черной смородины", – отметила эксперт.





Нурия Дианова врач-диетолог, гастроэнтеролог Кроме этого, стоит избегать очень соленой, жареной и жирной пищи, чтобы не задерживать жидкость в организме. Например, шашлыки в это время – не очень удачный вариант: они будут долго перевариваться и станут дополнительной нагрузкой.

В целом же в периоды магнитных бурь особенно важно делать акцент именно на растительной пище и добавлять в рацион "хорошие" углеводы.

"Например, любителям сладкого лучше обратить внимание на курагу и черный изюм. У них богатый микроэлементный состав, поэтому человек получит от продуктов максимальную пользу", – подчеркнула диетолог.

Также стоит добавить в рацион ягоды темного цвета, такие как черный крыжовник, черника, ежевика и вишня. Все они богаты антиоксидантами, которые на клеточном уровне защищают организм от различных сердечно-сосудистых проблем и имеют мягкий успокоительный эффект, пояснила Дианова.

Ранее врач-диетолог, нутрициолог Евгений Арзамасцев предостерег от употребления напитков со льдом. По его мнению, они могут обострить заболевания желудочно-кишечного тракта, так как лед замедляет кровоток в органах ЖКТ. Из-за этого работа пищеварительных ферментов, расщепляющих еду, ухудшается.

