Гастроэнтеролог Бурнацкая рассказала, как питаться в жару

В жаркую погоду аппетит уменьшается за счет замедления обмена веществ и снижения активности пищеварительных процессов – так организм старается избежать перегрева. От каких продуктов лучше отказаться в знойный день, расскажет Москва 24.

Правила питания

Не нужно заставлять себя есть в жаркий день, если не хочется, посоветовала врач-терапевт Светлана Бурнацкая в беседе с "Известиями". Рацион должен состоять из легких продуктов, например овощей, фруктов, ягод или зелени. Такая пища особенно полезна в зной из-за большого содержания воды. Идеальным вариантом станут салаты, в которые можно добавить яйца, рыбу, морепродукты или курицу. Лучше выбирать легкую заправку – оливковое масло и лимонный сок – вместо майонеза и жирных соусов.

Главный прием пищи в жару должен приходиться на утренние часы, рассказала гастроэнтеролог Ольга Кузьмина телеканалу "Санкт-Петербург". Ферменты, необходимые для переваривания пищи, при перегреве организма вырабатываются хуже.





Ольга Кузьмина Гастроэнтеролог В жаркое время снижается энергетическая потребность в пище. И энергетическая потребность рациона примерно составляет 35% на завтрак, 25% – на обед, 25% – на ужин и 15% в качестве перекусов.

С тем, что летом завтрак должен быть самым калорийным приемом пищи, согласна доцент кафедры пропедевтики педиатрии Медицинской академии имени С. И. Георгиевского Алла Юрьева. В интервью пресс-службе Крымского федерального университета специалист подчеркнула, что именно съеденная утром пища даст энергию на весь день. Предпочтение стоит отдать каше с фруктами, ягодами, медом и орехами.

Время обеда тоже стоит перенести – на 11:00, советуют эксперты. Ужинать нужно не позднее 18:00. Между этими приемами пищи допускаются легкие перекусы фруктами и овощами.

Продукты, которые стоит исключить в жару

Жирные продукты. Переваривание блюд с высоким содержанием жира требует больше энергии, что приводит к повышению внутренней температуры тела. Более того, такие продукты могут увеличить нагрузку на сердце, особенно когда организм уже активно работает над поддержанием температуры, рассказала диетолог Эльвира Белева изданию Чемпионат.com.

Острая пища. Потоотделение помогает снизить температуру тела, однако в условиях сильной жары это может привести к обезвоживанию. Острые приправы, содержащие капсаицин, усиливают термогенез, что вызывает дополнительное повышение температуры тела.

Алкоголь. Спиртные напитки способствуют обезвоживанию организма. Жаркие и влажные летние дни и так приводят к потере жидкости через пот, а потребление алкоголя усугубляет ситуацию, вызывая частое мочеиспускание. Зной в сочетании с алкоголем может привести к тепловому удару, отметила эксперт.

Продукты с высоким содержанием соли. Закуски и пища с высоким уровнем натрия приводят к задержке жидкости, появлению отеков и увеличивают потребность организма в воде. Это также может вызвать обезвоживание.

Быстрые углеводы. Продукты, содержащие быстрые углеводы, могут спровоцировать резкий скачок уровня сахара в крови, который сопровождается дискомфортом и усталостью. В жаркие дни рекомендуется избегать таких продуктов, как фастфуд, белый хлеб, сладости.

Скоропортящиеся продукты. Стоит быть осторожными со скоропортящимися продуктами. К ним относятся морепродукты, "молочка", полуфабрикаты, сырое мясо, нарезанные фрукты и салаты, заправленные майонезом.

Что пить?

Стоит отказаться от кофе и чая: из-за горячих напитков и содержащегося в них кофеина происходит расширение сосудов, создается повышенная нагрузка на сердечно-сосудистую систему, рассказала гастроэнтеролог Кузьмина.

Самыми полезными в жару считаются кисломолочные напитки, например айран. Углекислый газ и молочная кислота, которые в нем содержатся, препятствуют обезвоживанию и потере важных микроэлементов. Однако нельзя пить его ледяным.





Ольга Кузьмина гастроэнтеролог Холодные напитки в жаркую погоду могут вызвать заболевание носоглотки, глотки, поэтому напитки должны быть комнатной температуры.

Кроме того, простая вода лучше всего утоляет жажду. Летом необходимо пить не менее 1,5–2 литров в сутки. Опять же, вода не должна быть ледяной, иначе она может замедлить пищеварение.