Диетолог Говорушко: кофе в жару выводит воду из организма

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Холодный кофе выводит воду из организма, поэтому пить его в больших количествах летом не стоит, рассказала диетолог Виктория Говорушко. Об этом сообщает "Радио 1".

"Лучше пить обычную воду, не менее полутора литров", – отметила врач.

Кроме того, Говорушко рекомендовала летом питаться по легкому чувству голода. По ее словам, таким образом лишний вес никогда не наберется.

"В жару <...> заставлять себя питаться не надо, но есть риск, что ночью случится срыв, и вы съедите все. В этом опасность накопленного голода – вся еда, которая съедена, идет в жир", – объяснила диетолог.

Летом нельзя заказывать на дом роллы и суши, предупредила заведующая кафедрой ветеринарно-санитарной экспертизы и биологической безопасности Университета "РОСБИОТЕХ" Асият Абдуллаева. Она объяснила, что некоторые блюда могут испортиться в ожидании курьера.

Эксперт подчеркнула, что это особенно касается блюд, которые не подвергаются термической обработке и требуют строгого соблюдения температурного режима и срока годности. Речь идет о тартарах, роллах и суши. Кроме того, опасность представляют десерты со сливочным, белковым или заварным кремом, которые без холодильника становятся "рассадником бактерий".