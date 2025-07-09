Эксперт Абдуллаева: летом нельзя заказывать суши и роллы на дом

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Летом нельзя заказывать на дом роллы и суши, предупредила заведующая кафедрой ветеринарно-санитарной экспертизы и биологической безопасности Университета РОСБИОТЕХ Асият Абдуллаева в беседе с Life.ru.

Она объяснила, что некоторые блюда могут испортиться в ожидании курьера.

"Заказ собран и все еще ждет курьера – этот статус часто подолгу висит у клиентов сервисов доставки еды, особенно в часы пик. Собранные продукты лежат в пакете, ожидая, пока их заберет человек, и эти минуты могут испортить продукты", – отметила эксперт.

Абдуллаева подчеркнула, что в особенности это касается блюд без термической обработки, которые требуют строгого соблюдения температурного режима и срока годности. Речь идет о тартарах, роллах и суши. Кроме того, опасность представляют десерты со сливочным, белковым или заварным кремом, которые без холодильника становятся "рассадником бактерий".

Не менее опасно заказывать на дом такие товары с коротким сроком годности, как йогурты и свежие молочные продукты. Они тоже могут испортиться еще до приезда курьера.

В жаркую погоду лучше отказаться от салатов, заправленных майонезом, подчеркнула эксперт. Есть опасность, что его привезут несвежим.

Вместе с тем летом в большей степени хочется "легких" продуктов, из-за чего люди часто переходят на чистое питание или устраивают себе детоксы. Из рациона стоит исключить красное мясо, посоветовала кандидат медицинских наук, диетолог, врач превентивной и интегративной медицины Римма Мойсенко.

"Особенно в период сильной жары людям старше 50 лет. Красное мясо разгоняет биохимические процессы, ведущие к старению, замедлению и усилению апоптоза, то есть клетки погибают", – передает ее слова "Радио 1".

Во время детоксикации следует исключить белое мясо, а также баклажаны, помидоры и перцы, отметила диетолог. По ее словам, это тяжелые овощи, которые закисляют организм. Однако можно приготовить свекольник или суп из кабачков, брокколи, цветной капусты и есть его в течение дня.

На время детоксикации лучше отказаться от тяжелых тренировок в пользу пробежек, игровых видов спорта и легких прогулок. Мойсенко также посоветовала ходить в бани и сауны, чтобы очищаться через кожу.

Кроме того, в жаркую погоду организму может быть трудно адаптироваться к быстрому изменению режима сна, сообщает aif.ru со ссылкой на кардиолога, сомнолога НМИЦ терапии и профилактической медицины Минздрава России Надежду Арсентьеву.

Она обратила внимание, что летом организм переживает стресс, который мешает уснуть. Это может быть вызвано, в частности, желанием вставать пораньше, чтобы больше успеть. Однако есть и сезонные причины, влияющие на засыпание.

Арсентьева подчеркнула, что гормон сна мелатонин вырабатывается только в полной темноте, поэтому удлинение светового дня сбивает с ритма гормональную систему. Эксперт посоветовала приобрести и надевать маску для сна, желательно анатомической модели, чтобы она плотно прилегала к лицу. Также в спальне можно повесить блэкаут-шторы, которые обеспечивают защиту от света до 95–100%.

Засыпать мешает и высокая температура воздуха. Идеальная для организма температура, которой в летнее время сложно добиться без кондиционера, соответствует 18–20 градусам. В связи с этим специалист посоветовала держать шторы закрытыми до 07:00–08:00, а также поставить перед вентилятором емкости со льдом. На окна можно повесить влажные простыни.

Также полезно будет расставить по квартире бутылки с замороженной водой и чаще протирать полы, посоветовала сомнолог. Электроприборы, которые не используются, стоит выключить из розеток.

Еда вечером должна быть легкой, чтобы на ее переваривание уходило меньше энергии. Для охлаждения можно пить зеленый чай небольшими глотками. Это поможет усилить потоотделение и снизит температуру кожи.

На шею следует повязывать мокрую косынку, а перед сном принять горячий душ. Благодаря механизму терморегуляции температура тела снизится, и заснуть будет легче.

Нарушить здоровый сон может не только жара, но и насекомые. В частности, проблемой может стать жужжание комара, заметила Арсентьева. В связи с этим она посоветовала установить на окнах москитные сетки и использовать репелленты.

Кроме того, можно поставить на подоконник растения, отпугивающие комаров, – мяту, базилик, пеларгонию. От насекомых также может помочь вода с маслом лаванды, эвкалипта или цитронеллы.

Воздух минувшей ночью в Москве остыл только до 22,6 градуса, что оказалось теплее, чем в Сочи, рассказывал ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

Синоптик уточнил, что такую температуру зафиксировали на Балчуге, в центре столицы, а в Сочи прошедшей ночью было 20 градусов. Этот же показатель сопоставим с дневной нормой июля в Москве, которая по климату составляет 23,1 градуса.

До конца недели столичные ночи будут аномально теплыми. Температура воздуха будет держаться на уровне около 20 градусов, в то время как климатическая норма составляет 11,5 градуса.