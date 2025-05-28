Автоэксперт Бахарев: зажигалки и гаджеты нельзя оставлять в машине в жару

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Зажигалки и гаджеты нельзя оставлять в машине в жаркую погоду. Об этом в беседе с "Абзацем" рассказал автоэксперт Владимир Бахарев.

По словам эксперта, наибольшую опасность в жару представляют воспламеняющиеся предметы.

"Зажигалки, оставленные на приборной панели, очень часто взрываются. Также нужно обязательно забирать с собой любые батареи, пауэрбанки и гаджеты, которые перегреваются, начинается химическая реакция", – сказал Бахарев.

Он также добавил, что стоит обратить внимание на лекарства, так как в жару они могут изменить свой состав и действие.

Кроме того, не стоит держать в багажнике горюче-смазочные материалы. При высоких температурах их испарения и любая искра могут привести к тяжелым последствиям, заключил эксперт.

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