"Июльские" ночи будут до конца мая в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Жителей Московского региона до конца мая ожидают "по-июльски" теплые ночи, рассказала в своем телеграм-канале главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.

Синоптик объяснила, что средняя минимальная температура 15 июля составляет 15,8 градуса, тогда как в ночь с 25 на 26 мая в Москве на метеостанции на ВДНХ она составила 14,6 градуса. Это почти на 5 градусов выше нормы.

"Самая теплая ночь 26 мая была в 2014 году с температурой 16,5 градуса", – напомнила она.

О серьезной жаре 26-го числа в Москве предупредили в пресс-службе комплекса городского хозяйства. Температура воздуха в городе достигла 26 градусов, но не исключалась температура 30 градусов.

"В такую погоду необходимо избегать длительного пребывания на улице и обеспечить особый уход домашним питомцам: проветривайте комнаты – нельзя оставлять животное в душном помещении; не оставляйте питомца в припаркованной машине; во время длительной поездки делайте небольшие остановки для прогулки", – призвали в пресс-службе.

Также стоит давать питомцу больше свежей воды, где бы он ни находился. Летом корм портится быстрее, поэтому на его свежесть также нужно обратить внимание, указан в сообщении.

Гулять с домашними животными надо рано утром или вечером, когда солнце наименее активно. При этом не стоит купать в воде кошек, кроликов, морских свинок и хомяков, подчеркнуло ведомство.

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"Не сбривайте шерсть животного, она выполняет функцию терморегулятора, защищая от перегрева и переохлаждения; если хвостатый тяжело и часто дышит, стал вялым, дрожит и высовывает язык – возможно, у него тепловой удар. Переместите животное в прохладное место и дайте воды; отключите обогревающие лампы в террариумах для рептилий, оставьте только ультрафиолетовое освещение", – добавили в комплексе городского хозяйства.

По словам синоптиков, лето в этом году будет сухим и жарким почти во всех регионах страны. Поэтому родителям стоит помнить об опасности тепловых или солнечных ударов у детей. О том, как распознать тепловой удар у ребенка, в беседе с "Газетой.ру" рассказал детский педиатр Ольга Татаркина.

Она объяснила, что тепловой удар возникает из-за перегрева тела, а солнечный – от воздействия солнечных лучей на голову. Последний вариант наиболее опасен, так как из-за этого в первую очередь пострадает нервная система.

"Первые признаки перегрева – это сонливость, капризность, вялость. У более взрослых детей могут появиться жалобы на головную боль, сухость во рту, общее недомогание. Если вовремя не принять меры, температура тела может подняться до 40–41 градуса, на фоне чего возможны судороги и потеря сознания", – отметила врач.

Особенно к перегреву уязвимы младенцы, так как теплообмен у них нарушается быстрее, а состояние может протекать тяжелее. Для снижения рисков не стоит выходить с ребенком на улицу с 11:00 до 16:00, а малышам до трех лет и особенно до года можно гулять только в тени деревьев, навесов и зонтов.

"Обязательно надевайте головной убор – лучше светлую панаму или шляпу с полями, чтобы защитить лицо, шею и уши. Одежда должна быть свободной, светлой и из натуральных тканей, таких как хлопок или лен. Обувь – легкой и дышащей", – сказала Татаркина.

Не надо забывать и про воду – ребенку надо давать пить каждые 15 или 20 минут. Объем воды должен соотноситься с возрастом, весом и погодой. Также стоит ограничить активные игры на солнце.

При этом опасно оставлять детей в салоне автомобиля, даже если он стоит в тени. Температура в салоне за 10 минут можно вырасти на 10 градусов, а ребенок нагревается гораздо быстрее взрослого.

"Выбраться самостоятельно он не сможет", – подчеркнула врач.

Специалист добавила, что не нужно использовать занавески и тканевые чехлы на колясках, так как они нарушают вентиляцию и только увеличат нагрев.

26-го числа в столице ожидается сильный ветер с порывами до 17 метров в секунду. В столичном управлении МЧС призвали горожан быть осторожными на улице и не ходить возле шатких конструкций.

Кроме того, энергетики "Россети Московский регион" были переведены в режим повышенной готовности. В частности, были мобилизованы 443 бригады специалистов, в состав которых входят 2 291 человек, 3 748 единиц техники и 190 передвижных дизель-генераторных установок.

